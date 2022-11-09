Пенза, 9 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В рамках всероссийской акции «Сохраним лес» в Пензенской области высажено более 90 тыс. деревьев. Об этом сообщает региональное министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Цитата канала сохранимлес. рф Сохраним лес

С августа по ноябрь 2022 года на территории лесного фонда Пензенской области на площади 48 гектар, высажено около 90 тыс. штук сеянцев сосны обыкновенной.

Участие в акции приняли более 600 человек, среди них студенты, школьники и воспитанники школьных лесничеств, работники лесничеств, арендаторы лесных участков, представители органов власти, бизнеса, общественных организаций, волонтеры и другие жители области.

Как сообщало ИА REGNUM, на землях лесного фонда Пензенской области в 2022 году возникло 14 лесных пожаров.

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