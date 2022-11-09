Йошкар-Ола, , 10:27 — REGNUM Первая группа призывников отправилась из Йошкар-Олы к местам несения службы. Новобранцы отправятся на Балтийский флот, в Калининградскую область, где формируется 20 сводных подразделений, сообщает пресс-служба администрации города на своей странице в социальной сети.

Марийские призывники пресс-служба администрации Йошкар-Олы

Молодых людей проводили напутственной речью исполняющий полномочия председателя Собрания депутатов Виктор Кузнецов, мэр города Евгений Маслов, военный комиссар Йошкар-Олы Игорь Артизанов, руководитель Марийского республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Белоусов. Также в церемонии приняли участие родственники, друзья и близкие военнослужащих.

В ходе осенней призывной кампании планируется отправить на службу около 700 срочников из Марий Эл. Они будут служить в частях и соединениях вооруженных сил РФ, которые не выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году из-за частичной мобилизации сроки призывной кампании сдвинулись на один месяц. Как и планировалось, первые группы новобранцев отправляются в войска в середине ноября. При этом процесс призыва будет проходить в более сжатые сроки, однако увольнение призванных из рядов вооружённых сил состоится ровно через 12 месяцев, как и указано в законодательстве.