Омск, 9 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Приговор по уголовному делу об инсценировках дорожно-транспортных происшествий (ДТП) вынесен в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 ноября в прокуратуре Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Приговором Куйбышевского районного суда Омска 11 жителей региона осуждены за преступления, связанные с мошенничеством в сфере страхования автомобилей при инсценировке ДТП. Пятеро из них входили в организованную группу.

Установлено, что с февраля 2016 года по декабрь 2018 года фигуранты совершили 26 преступлений. Они инсценировали ДТП, а затем самостоятельно или через иных лиц обращались в страховые компании для получения страховых выплат. Общий ущерб составил более 5,1 млн рублей.

Шесть человек осуждены к лишению свободы на срок от одного года четырёх месяцев до пяти лет в исправительной колонии общего режима. Остальные приговорены к исправительным работам и лишению свободы условно на срок от одного года до полутора лет.

В отношении всех осуждённых удовлетворены исковые требования страховых компаний на невозмещённую сумму ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске передано в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, обвиняемых в инсценировке ДТП и незаконном получении страховых выплат.

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