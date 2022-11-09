Ростов-на-Дону, 9 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Ростовская область экспортировала в Монголию более 30 спортивных лошадей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении Россельхознадзора 9 ноября.

Александр Погожев ИА REGNUM Лошадь арабской породы

Так, в октябре в пункте ветеринарного оформления «Ростовский» ветеринары осмотрели 33 головы спортивных лошадей, предназначенных на экспорт в Монголию. Все они — здоровы и выпущены с территории, свободной от опасных болезней животных.

ИА REGNUM сообщало, что с 20 по 30 октября в пункте ветеринарного оформления «Егорлыкский» в Ростовской области было оформлено 66 голов крупного рогатого скота. Животные прибыли из Австрии.