Самара, , 10:12 — REGNUM Празднование нового года в Самарской области пройдет в особом режиме. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире на канале «Россия-24» в программе «Главная тема».

Елка Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

Он выказал надежду на то, что новый год будет победным.

«Жители Самарской области — люди мудрые, они дышат и чувствуют в унисон со всей страной. Советы, как себя вести, на мой взгляд, им не нужны. Уверен, что никакого безудержного веселья не будет: все понимают, что сегодня на передовой наши защитники Отечества, и все мы должны сосредоточиться на том, чтобы сделать все для фронта, все для победы», — сообщил он.

Глава региона заявил, что новогодние праздники в области пройдут в особом режиме. На главной площади Самары будет установлена новогодняя елка.

«Мы не имеет права лишать праздника детей — самых юных граждан России. Поэтому будут и детские елки, и детские подарки. Будет и елка на главной площади Самарской области. Да, не будет веселья масштабного. Но чтобы каждая семья могла привести ребенка и подарить ему сказку. А юные граждане загадали бы заветное желание — возможно, самое главное для всех нас: желание победы», — пояснил Азаров.