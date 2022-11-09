Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Оборот розничных магазинов в Петербурге в сентябре 2022 года сократился на 17,9% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Об этом сообщается в докладе Петростата о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга в январе–сентябре 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый комплекс

По статистике, с января по август оборот розничных магазинов составил 1,45 трлн рублей. Такой показатель на 9,7% меньше, чем за тот же период 2021 года. В сентябре текущего года оборот составил 157,6 млрд рублей (-17,9%).

При этом в первый месяц осени петербуржцы стали чаще покупать продукты питания, их продажи возросли до 58,6 млрд рублей (+3,7%). Оборот непродовольственных товаров, напротив, просел до 99 млрд рублей (-27,4%).

С января по август оборот розничной торговли продовольственными товарами составил 534,7 млрд рублей (+2,6%). А если смотреть по обороту непродовольственных товаров, то он составил 920,6 млрд рублей (-15,8%).

Вероятно, на обороте розничных магазинов Петербурга в 2022 году могли сказаться западные санкции и проблемы в логистике, которые привели к закрытию магазинов множества брендов. При этом часть из них открылась в торговых центрах под новыми названиями.