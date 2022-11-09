9 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

Ставрополь, , 18:59 — REGNUM Современные подходы к строительству создают новые условия, это позволяет сократить сроки строительства и снизить затраты, утверждают разработчики. Теперь два русских выпускника строительного техникума смогут заменить бригаду штукатуров.

Что это за оборудование, и как оно изменит ситуацию на рынке труда, узнали корреспонденты ИА REGNUM.

Запуск в работу и тестирование строительного 3D принтера Александр Погожев © ИА REGNUM

В технопарке Ставрополя выпускают полноформатный строительный 3D-принтер. Компании удалось механизировать самый трудоемкий процесс. Для возведения коробки нужен лишь оператор станции и помощник. Вдвоем они могут создавать индивидуальные архитектурные формы.

Цех, в котором был собран строительный 3D принтер Александр Погожев © ИА REGNUM

Строительный 3D принтер и штукатурные станции Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы начали разработку принтера 2,5 года назад. Полностью с нуля. Изучили технологию, разработали свой тип и внедрили свое программное обеспечение. У нас не было ни одного не рабочего прототипа», — говорит соучредитель компании Илья Медведев.

Фрагмент строительного 3D принтера Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство штукатурных станций Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство штукатурных станций Александр Погожев © ИА REGNUM

Станок лазерной резки Александр Погожев © ИА REGNUM

Процесс лазерной резки Александр Погожев © ИА REGNUM

Сейчас строительство завязано в основном на монолитно-каркасной технологии. Поэтому города сейчас в основном строятся не каменщиками, а монолитчиками и монтажниками, что делает их профессию более востребованной.

Цех по производству деталей для станции Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство отдельных деталей Александр Погожев © ИА REGNUM Производство отдельных деталей Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы создаем высокопроизводительные рабочие места. Да, вместо 15 человек теперь на стройке будет трудиться три человека. В первую очередь, мы вытесняем иностранную рабочую силу. Ту трудовую миграцию, которая осуществляется в Россию. По разным подсчетам, это до 2,5 млн человек. Сокращая трудовую миграцию, мы сокращаем отток капитала из России. Общее влияние развития технологии на отрасль носит крайне позитивный характер», — делится Медведев.

Образец, который напечатали на строительном 3D принтере Александр Погожев © ИА REGNUM

О серьезности намерений говорит другой продукт компании — штукатурная станция.

Оборудование для изготовления строительных смесей Александр Погожев © ИА REGNUM

В штукатурке три основных этапа: приготовление смеси, нанесение смеси на поверхность, протяжка и выравнивание штукатурного слоя. Штукатурная станция оптимизирует два первых сложных этапа — смешивает штукатурную смесь и подает к месту применения. Все основные расчеты и исправление ошибок осуществляются встроенным компьютером с программным обеспечением собственной разработки.

Комната операторов в цехе по изготовлению сухих смесей Александр Погожев © ИА REGNUM

Оператор в цехе по производству строительных смесей Александр Погожев © ИА REGNUM

Для оштукатуривания 150 кв. метров в стандартных условиях, если бы штукатуры работали вручную, потребовалось бы примерно шесть человек. Благодаря штукатурной станции такой же объем может выполнить два человека.

Для применения подобного оборудования на Ставрополье производятся специальные строительные смеси.

Работник цеха по розливу жидких строительных смесей Александр Погожев © ИА REGNUM

Жидкая строительная смесь Александр Погожев © ИА REGNUM Розлив жидких строительных смесей Александр Погожев © ИА REGNUM

Розлив жидких строительных смесей Александр Погожев © ИА REGNUM

У компании «Седрус» 5 крупных заводов в России, один из них в г. Невинномысск. Один из заводов производит сухие строительные смеси и жидкие лакокрасочные продукты. В год предприятие выпускает 45-50 тысяч тонн продукции, которая реализуется внутри России, а до начала спецоперации поставлялась в ДНР.

Сергей Петрович Федченко, управляющий директор завода «Производственная бизнес единица Невинномысск» Александр Погожев © ИА REGNUM

«В ДНР мы поставляли до спецоперации, на данный момент заказов оттуда нет. Продукцию туда поставляли разнообразную, от плиточного клея заканчивая грунтом», — говорит Сергей Федченко, управляющий директор завода «Производственная бизнес единица Невинномысск».

Сотрудник лаборатории проводит исследование Александр Погожев © ИА REGNUM

Журнал для фиксирования наблюдений Александр Погожев © ИА REGNUM

Вся продукция из отечественного сырья и разработана сотрудниками собственного научного центра. Объемы производства и номенклатура постоянно расширяется.

Цех по производству строительных смесей Александр Погожев © ИА REGNUM

«Мы немного изменили ценовую категорию и на некоторые позиции подняли цены. Были вынуждены из-за того, что резина на грузовые автомобили и комплектующие подорожали», — говорит Сергей Федченко.

Цех фасовки и упаковки строительных смесей Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех фасовки и упаковки строительных смесей Александр Погожев © ИА REGNUM

Цех фасовки и упаковки строительных смесей Александр Погожев © ИА REGNUM Линия упаковки продукции завода Александр Погожев © ИА REGNUM

PHO 0482 Александр Погожев © ИА REGNUM

Погрузка продукции предприятия Александр Погожев © ИА REGNUM

Также в на Ставрополье стали появляться предприятия по производству труб. Предприятие «Профтехнопласт» в посёлке Краснозоренский, производит полиэтиленовые трубы из гранулы полиэтилена низкого давления.

Цех по производству полиэтиленовых труб Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство полиэтиленовых труб Александр Погожев © ИА REGNUM

Гранулы полиэтилена низкого давления Александр Погожев © ИА REGNUM Работник предприятия контролирует процессизготовления Александр Погожев © ИА REGNUM

Производство полиэтиленовых труб Александр Погожев © ИА REGNUM

Работник предприятия контролирует процесс изготовления Александр Погожев © ИА REGNUM

На нем работает три основные линии, которые выпускают трубы диаметром от 50 мм до 710 мм. Основные поставки идут на заводы выпускающие трубы ППУ, которые занимаются основным монтажом теплотрасс от котельной до потребителя. Также производятся трубы для воды и для прокладки кабелей.

Работник предприятия контролирует процесс изготовления Александр Погожев © ИА REGNUM

Работники предприятия в процессе изготовления Александр Погожев © ИА REGNUM

«В изготовлении задействовано около 30 человек, сырье для труб производится в России, так что перебоев в поставках нет. Мы в прошлом году произвели 1500 тонн труб. В день наши линии способны производить более 11 тонн в сутки. Сейчас мы ищем рынок сбыта», — говорит Михаил Колесников, директор предприятия.

Полиэтиленовые трубы Александр Погожев © ИА REGNUM

Полиэтиленовые трубы Александр Погожев © ИА REGNUM

В данный момент продукция распространяется в республики Северного Кавказа, в Краснодарском крае, Ростовской области, Липецке, Туле и в Москве.

Зона отдыха Александр Погожев © ИА REGNUM

Многие специалисты считают, что после мобилизации, когда более 300 тысяч мужчин пополнили ряды вооруженных сил России, а часть трудовых мигрантов покинули Россию, оптимизация тяжелого ручного труда, как никогда актуальна. Особенно, в условиях, когда страна приросла регионами, которые необходимо в спешном порядке отстраивать заново.