Горловка, ДНР, , 10:05 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелу Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 09:32 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Хабаровского края на единовременные выплаты мобилизованным выделили уже более 100 млн рублей.