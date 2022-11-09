Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Интерес покупателей к приобретению апартаментов в Санкт-Петербурге с начала года упал более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики компании Maris, передает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Апартаменты Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на конец сентября 2022 года, количество введенных в эксплуатацию комплексов апартаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области насчитывает 92 проекта на 27 844 юнита. До конца 2022 года в эксплуатацию планируется ввести более 4,4 тыс. юнитов в 17 комплексах.

«Вероятно, сроки ввода некоторых проектов будут перенесены на 2023 год», — заметили в компании.

В январе–сентябре 2022 в продажу было выведено 17 апарт-комплексов в общей сложности на 7 312 юнитов. При этом было продано 2 318 апартаментов, что на 40,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Рост средней цены на рынке апартаментов Санкт-Петербурга в 3 квартале 2022 составил +6,3% по отношению ко 2 кварталу 2022 года и +20,5% с начала года», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти резко упал спрос на загородную недвижимость.

Читайте ранее в этом сюжете: Спрос на загородную недвижимость в Петербурге и Ленобласти упал на 23%