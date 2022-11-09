Вашингтон, 9 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах состоялось голосование на промежуточных выборах в Конгресс США. Последние избирательные участки в штате Аляска закрылись около 01:00 (09:00 мск) 9 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Читайте также: США ждет хаос и раскол в случае победы республиканцев на выборах — GT

Первыми приём бюллетеней прекратили участки в ряде округов штатов Индиана и Кентукки — в 02:00 мск.

В настоящее время идёт подсчёт голосов. Предварительные прогнозы уже сделаны. Так, согласно данным телеканала NBC, Республиканская партия получила большинство мест в палате представителей по результатам выборов. Согласно версии, у республиканцев будет 219 мест против 216 у демократов. При этом для получения контроля требуется 218 мест из 435.

Также телеканал опубликовал предварительные итоги голосования на утро 9 ноября, согласно которым демократы уже получили 102 места в палате представителей, республиканцы — 158 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября граждане США полностью переизбирали палату представителей (435 мандатов), а также треть Сената (35 мест). Кроме того, были избраны губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США.

Ранее по теме: Прогноз NBC: республиканцы получили большинство в палате представителей