Париж, , 10:13 — REGNUM После встречи с представителями 50 промышленных площадок, выбрасывающих больше всего парниковых газов во Франции, глава страны Эммануэль Макрон раскритиковал закон, принятый в Соединенных Штатах, который направлен на переход на экологически чистую энергию, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

Закон о снижении инфляции, принятый в августе 2022 года, стал крупнейшим пакетом мер в отношении изменения климата в истории США. Соединенные Штаты производят дешевый газ, который перепродают по высокой цене в Европу. Для главы Франции это исключает ЕС с рынка и требует «европейского пробуждения».

Глава французского государства хочет глубоких политических и промышленных дебатов в европейском и международном масштабе. По его словам, Франция будет бороться за крупные и быстрые инвестиции и избегать все предубеждения относительно конкурентоспособности. Эта стратегия основана на трех целях, которыми следует руководствоваться для сокращения выбросов парниковых газов. Во-первых, отметил он, это климатическая проблема, символизируемая двумя целями: сокращение выбросов парниковых газов на 55% до 2030 года и углеродная нейтральность к 2050 году.

«За последние 5 лет мы двигались в два раза быстрее, чем за пять лет до этого, и как европейцы мы сократили вредный выбросы на 35% за последние 40 лет, тогда как американцы сделали — 7%», — отметил Эммануэль Макрон, добавив, что теперь нужно сделать в два раза больше в следующие пять лет, чтобы выполнить обязательства.

Вторая часть касается индустриализации, которая должна позволить создавать рабочие места, от которых зависят инвестиции в пользу климата. Эммануэль Макрон хочет сохранить этот курс, чтобы приблизиться к полной занятости и, в частности, достичь порога в 5% безработицы во Франции. Наконец, президент Франции подчеркнул необходимость экономического суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция поддерживает запрет на использование глубоководных участков морского дна.

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