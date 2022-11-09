Пермь, 9 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Из Пермского края в Таджикистан контрабандным путём вывезли крупную партию древесины. Стоимость свыше 1,5 тысячи кубометров леса составила почти 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе Пермской таможни.

Tan2 Древесина

Преступление выявили сотрудники УФСБ и таможенники. Возбуждено три уголовных дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере».

По данным таможни, директор фирмы-лесоэкспортера предоставлял не ложные сведения о происхождении товаров. Для легализации древесины по указанию директора в систему ЛесЕГАИС вносились недостоверные сведения об их приобретении.