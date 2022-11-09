Иркутск, , 10:02 — REGNUM Жителей Иркутской области 9 ноября предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, неблагоприятные погодные явления сохранятся в ближайшие несколько суток.

Снег Севастьянова Мария

Так, 10 ноября местами в южных с ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ночью в Черемховском, Усольском, Ангарском, Шелеховском, Иркутском районах, в горах Восточного Саяна — небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег. В горах Хамар-Дабана выпадет сильный снег. Днём в южных районах возможен умеренный, местами сильный снег и мокрый снег. В северо-западных, Катангском районах пройдет небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный, юго-западный до 5-10 м/с, утром и днём местами порывы до 14 м/с. В Иркутске ночью и днем пройдет мокрый снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске ночью 30 октября во время снегопада, коммунальные службы проводили противогололедную обработку улиц. Тем не менее, 8 ноября в Иркутске случилось массовое ДТП с участием 12 машин.

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