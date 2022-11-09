Ереван, 9 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Позиции вооружённых сил (ВС) Армении подверглись обстрелам со стороны ВС Азербайджана. Это заявление 9 ноября сделал в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян.

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«В ночь с 8 на 9 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Данных о потерях среди армянских военнослужащих нет. К утру 9 ноября ситуация нормализовалась.

Стоит отметить, что ранее минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах вечером 8 ноября и прошлой ночью. Кроме того, в Баку заявили, что обстрелы велись якобы и с территории Нагорного Карабаха. Отмечается, что азербайджанская сторона приняла «адекватные меры».