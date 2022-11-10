Нижний Новгород, 10 ноября 2022, 17:15 — REGNUM В истории России немало достойных примеров, когда наши предки вставали на защиту Отечества, поднимали страну из руин, проявляли чудеса героизма и отваги. Один из таких примеров — подвиг нижегородского ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.

Флаги ополчения под предводительством Пожарского
Флаги ополчения под предводительством Пожарского
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

И четыре века назад люди понимали, что внутренние раздоры гораздо опаснее внешнего врага. В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими интервентами было сформировано Второе народное ополчение. Собравшиеся у стен Кремля нижегородцы по призыву Кузьмы Минина начали собирать пожертвования для ополчения, которое в дальнейшем выдвинулось на помощь столице России и помогло в борьбе и в освобождении государства от польской интервенции, тем самым положив конец Смутному времени.

Памятник основателю Нижнего Новгорода князю Георгию Всеволодовичу и наставнику его святителю Симону от нижегородцев
Памятник основателю Нижнего Новгорода князю Георгию Всеволодовичу и наставнику его святителю Симону от нижегородцев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником — в этот день Русская православная церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года». В современной России праздник отмечается с 2005 года как День народного единства.

В Нижнем Новгороде на «Площади народного единства» установлен памятник гражданину Минину и князю Пожарскому.

Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому в Нижнем Новгороде
Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому в Нижнем Новгороде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Этот памятник является копией московского памятника, который изначально хотели поставить именно в Нижнем Новгороде, но царь Александр, понимая важность его значения в истории, распорядился установить его в Москве на Красной площади.

Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде является точной копией московского памятника
Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде является точной копией московского памятника
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что памятник в Москве создан на пожертвования от населения со всей России, а на деньги, собранные в Нижнем Новгороде, создали копию памятника.

Профессор Нижегородского университета, нижегородский краевед Фёдор Селезнев рассказал об истории праздника:

Профессор Нижегородского университета, краевед Фёдор Селезнев
Профессор Нижегородского университета, краевед Фёдор Селезнев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Тогда под знамёна Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско. Во всенародном ополчении в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов русской державы: наравне с русскими в ополчение вошли татары, чуваши, мордва и представители других народов Поволжья и Севера. И Победа была достигнута именно благодаря пониманию, что народов много, а Родина одна».

Презентация книги краеведа Фёдора Селезнёва
Книга Фёдора Селезнёва «Нижегородцы и преодоление смуты»
Презентация книги краеведа Фёдора Селезнёва
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книга Фёдора Селезнёва «Нижегородцы и преодоление смуты»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках пресс-тура, организованного просветительским проектом «Народов много — Родина одна», журналистам рассказали об открытии новой площадки для развития гражданского общества «Дом народного единства», которое состоится в конце года. Ключевое направление для площадки — это ресурсная поддержка и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Андрей Жильцов — руководитель ресурсного отдела Дома народного единства
Андрей Жильцов — руководитель ресурсного отдела Дома народного единства
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы объединяем неравнодушных и инициативных людей и гордимся тем, что в Нижегородской области их много», — поделился руководитель ресурсного отдела Дома народного единства Андрей Жильцов.

Презентация Дома народного единства
Презентация Дома народного единства
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Особое внимание в Нижегородской области направлено на воспитание патриотизма и укрепление межнациональных отношений. В регионе проживают более 100 народов. Они дружно отмечают праздники, знакомят с культурой и традициями, совместно участвуют в общественно значимых событиях», — отметили организаторы события.

Современное искусство Нижнего Новгорода. «Дворец цветов». Анатолий Акуе
Современное искусство Нижнего Новгорода. «Дворец цветов». Анатолий Акуе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современное искусство «Торговка». Автор: Кирилл Ведерников. Гид по Нижнему Новгороду Татьяна
Современное искусство «Торговка». Автор: Кирилл Ведерников. Гид по Нижнему Новгороду Татьяна
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Многообразие межнационального единства подтвердили работы молодых художников — объекты стрит-арта, которые создали ребята из разных регионов —Сибири, Башкирии, Татарии и Санкт-Петербурга, а также местные мастера.

Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ
Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ
Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ
Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ
Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современное искусство Нижнего Новгорода. «Дворец цветов». Анатолий Акуе
Современное искусство Нижнего Новгорода. «Дворец цветов». Анатолий Акуе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современное искусство Нижнего Новгорода. Автор: Дамир Bozik — уличный художник Казани.
Современное искусство Нижнего Новгорода. Автор: Дамир Bozik — уличный художник Казани.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Олень — символ Нижнего Новгорода
Современное искусство Нижнего Новгорода. Автор: Дамир Bozik — уличный художник Казани
Олень — символ Нижнего Новгорода
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современное искусство Нижнего Новгорода. Автор: Дамир Bozik — уличный художник Казани
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В музее современного искусства «Арсенал», расположенного на территории Нижегородского кремля, культуролог Римма Газе провела экскурсию и рассказала об истории и особенностях пространства, в котором он расположен.

Территория Нижегородского кремля
Территория Нижегородского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Церковь Симеона Столпника на территории Нижегородского кремля
Церковь Симеона Столпника на территории Нижегородского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ворота Нижегородского кремля
Ворота Нижегородского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля
Собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Башня Нижегородского кремля
Арт-объекты у стен Нижегородского кремля
Башня Нижегородского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Арт-объекты у стен Нижегородского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Набережная реки Волги в Нижнем Новгороде
Набережная реки Волги в Нижнем Новгороде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Башня и ворота Нижегородского кремля
Башня и ворота Нижегородского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Вечный огонь на территории Нижегородского кремля
Вечный огонь на территории Нижегородского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пресс-тур в Нижний Новгород организован просветительским проектом «Народов много — Родина одна» при поддержке управления внутренней политики администрации президента РФ. В этом проекте объединили истории, традиции и достижениях различных народов, населяющих нашу страну. В списке задач этой компании сплочение многонационального российского народа, укрепление доверительных отношений и ознакомление с культурой и традициями различных народов.

Стены Нижегородского кремля
Стены Нижегородского кремля
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дом XVII века в Нижнем Новгороде. Палаты купца Афанасия Олисова
Дом XVII века в Нижнем Новгороде. Палаты купца Афанасия Олисова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Театр Евстигнеева в Нижнем Новгороде
Пешеходная улица Большая Покровская
Театр Евстигнеева в Нижнем Новгороде
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пешеходная улица Большая Покровская
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM