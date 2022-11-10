10 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Нижний Новгород, , 17:15 — REGNUM В истории России немало достойных примеров, когда наши предки вставали на защиту Отечества, поднимали страну из руин, проявляли чудеса героизма и отваги. Один из таких примеров — подвиг нижегородского ополчения во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.

Флаги ополчения под предводительством Пожарского Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

И четыре века назад люди понимали, что внутренние раздоры гораздо опаснее внешнего врага. В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими интервентами было сформировано Второе народное ополчение. Собравшиеся у стен Кремля нижегородцы по призыву Кузьмы Минина начали собирать пожертвования для ополчения, которое в дальнейшем выдвинулось на помощь столице России и помогло в борьбе и в освобождении государства от польской интервенции, тем самым положив конец Смутному времени.

Памятник основателю Нижнего Новгорода князю Георгию Всеволодовичу и наставнику его святителю Симону от нижегородцев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 1613 году царь Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. В 1649 году по указу царя Алексея Михайловича дата была объявлена церковно-государственным праздником — в этот день Русская православная церковь чтит память Казанской иконы Божией Матери «за избавление Москвы и России от нашествия поляков 1612 года». В современной России праздник отмечается с 2005 года как День народного единства.

В Нижнем Новгороде на «Площади народного единства» установлен памятник гражданину Минину и князю Пожарскому.

Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому в Нижнем Новгороде Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Этот памятник является копией московского памятника, который изначально хотели поставить именно в Нижнем Новгороде, но царь Александр, понимая важность его значения в истории, распорядился установить его в Москве на Красной площади.

Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде является точной копией московского памятника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что памятник в Москве создан на пожертвования от населения со всей России, а на деньги, собранные в Нижнем Новгороде, создали копию памятника.

Профессор Нижегородского университета, нижегородский краевед Фёдор Селезнев рассказал об истории праздника:

Профессор Нижегородского университета, краевед Фёдор Селезнев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Тогда под знамёна Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско. Во всенародном ополчении в освобождении Русской земли от иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов русской державы: наравне с русскими в ополчение вошли татары, чуваши, мордва и представители других народов Поволжья и Севера. И Победа была достигнута именно благодаря пониманию, что народов много, а Родина одна».

Презентация книги краеведа Фёдора Селезнёва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Книга Фёдора Селезнёва «Нижегородцы и преодоление смуты» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках пресс-тура, организованного просветительским проектом «Народов много — Родина одна», журналистам рассказали об открытии новой площадки для развития гражданского общества «Дом народного единства», которое состоится в конце года. Ключевое направление для площадки — это ресурсная поддержка и взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями.

Андрей Жильцов — руководитель ресурсного отдела Дома народного единства Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы объединяем неравнодушных и инициативных людей и гордимся тем, что в Нижегородской области их много», — поделился руководитель ресурсного отдела Дома народного единства Андрей Жильцов.

Презентация Дома народного единства Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Особое внимание в Нижегородской области направлено на воспитание патриотизма и укрепление межнациональных отношений. В регионе проживают более 100 народов. Они дружно отмечают праздники, знакомят с культурой и традициями, совместно участвуют в общественно значимых событиях», — отметили организаторы события.

Современное искусство Нижнего Новгорода. «Дворец цветов». Анатолий Акуе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Современное искусство «Торговка». Автор: Кирилл Ведерников. Гид по Нижнему Новгороду Татьяна Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Многообразие межнационального единства подтвердили работы молодых художников — объекты стрит-арта, которые создали ребята из разных регионов —Сибири, Башкирии, Татарии и Санкт-Петербурга, а также местные мастера.

Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Современное искусство Нижнего Новгорода. Диптих «Прятки» на двух фасадах. Александр Дёма и Василий ЛСТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Современное искусство Нижнего Новгорода. «Дворец цветов». Анатолий Акуе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Современное искусство Нижнего Новгорода. Автор: Дамир Bozik — уличный художник Казани. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Олень — символ Нижнего Новгорода Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Современное искусство Нижнего Новгорода. Автор: Дамир Bozik — уличный художник Казани Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В музее современного искусства «Арсенал», расположенного на территории Нижегородского кремля, культуролог Римма Газе провела экскурсию и рассказала об истории и особенностях пространства, в котором он расположен.

Территория Нижегородского кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церковь Симеона Столпника на территории Нижегородского кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ворота Нижегородского кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Собор Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Башня Нижегородского кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Арт-объекты у стен Нижегородского кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Набережная реки Волги в Нижнем Новгороде Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Башня и ворота Нижегородского кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечный огонь на территории Нижегородского кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пресс-тур в Нижний Новгород организован просветительским проектом «Народов много — Родина одна» при поддержке управления внутренней политики администрации президента РФ. В этом проекте объединили истории, традиции и достижениях различных народов, населяющих нашу страну. В списке задач этой компании сплочение многонационального российского народа, укрепление доверительных отношений и ознакомление с культурой и традициями различных народов.

Стены Нижегородского кремля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дом XVII века в Нижнем Новгороде. Палаты купца Афанасия Олисова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM