Москва, , 10:09 — REGNUM Российские кинотеатры вскоре начнут показывать отреставрированную версию картины режиссёра Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», передает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Проводник поезда Цитата из к/ф «Вокзал для двоих». Реж. Эльдар Рязанов. 1982. СССР

Премьера обновлённого фильма, переведённого в 4K-формат, состоится 17 ноября 2022 года. Картина выйдет в ограниченный прокат в «избранных кинотеатрах». Реализацией проекта занимались киноконцерн и телеканал «Мосфильма».

Напомним, премьера оригинальной версии «Вокзала для двоих» состоялась в СССР 11 февраля 1983 года. Главные роли в ней исполнили Людмила Гурченко и Олег Басилашвили, в съёмках также участвовали Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Татьяна Догилева, Александр Ширвиндт и другие известные советские и российские актёры.

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