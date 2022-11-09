Москва, 9 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Российские кинотеатры вскоре начнут показывать отреставрированную версию картины режиссёра Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», передает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Вокзал для двоих». Реж. Эльдар Рязанов. 1982. СССР Проводник поезда

Премьера обновлённого фильма, переведённого в 4K-формат, состоится 17 ноября 2022 года. Картина выйдет в ограниченный прокат в «избранных кинотеатрах». Реализацией проекта занимались киноконцерн и телеканал «Мосфильма».

Напомним, премьера оригинальной версии «Вокзала для двоих» состоялась в СССР 11 февраля 1983 года. Главные роли в ней исполнили Людмила Гурченко и Олег Басилашвили, в съёмках также участвовали Никита Михалков, Нонна Мордюкова, Татьяна Догилева, Александр Ширвиндт и другие известные советские и российские актёры.