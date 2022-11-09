Москва, 9 ноября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Москве с начала 2022 года к волонтёрскому движению присоединились более 170 тысяч москвичей. Почти 39% из них работающие граждане, сообщается 9 ноября на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Волонтеры

Таким образом, численность волонтёров в столице превысила 850 тысяч человек. Волонтёры участвуют в проведении более 160 городских мероприятий различного уровня.

Чаще к волонтёрскому движению присоединяются женщины (70%). Самым популярным направлением деятельности является социальное волонтёрство, на втором месте — спортивное, на третьем — событийное волонтёрство.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в Москве открылся второй волонтёрский окружной центр.

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