Киров, , 10:22 — REGNUM Глав администраций и руководителей департаментов необходимо раз в год проверять на детекторе лжи для оценки предрасположенности к участию в коррупционных схемах. Об этом заявил депутат гордумы Кирова Денис Ерохин (ЛДПР). Он считает целесообразным приравнять процесс трудоустройства на муниципальную службу по объему требований с переходом на посты в правоохранительных органах.

Детектор лжи Gabriel Rodríguez

«У нас при принятии людей в МВД, в ФСБ обязательное условие — прохождение полиграфа. Почему чиновники, которые отвечают за бюджет, не могут проходить полиграф?.. Мы говорим о том, чтобы это делали хотя бы глава администрации, замглавы администрации, начальники департаментов и управлений — те люди, которые теоретически могут участвовать в лоббировании чьих-то интересов или других коррупционных схемах», — цитирует парламентария РИА Новости . Все это покажет полиграф, добавил Ерохин.

По словам депутата, он пережил уже несколько глава Кирова пока заседает в гордуме второй созыв подряд, ни один из мэров не выработал полный срок, уходя в связи с уголовным делом или коррупционными скандалами.

«Хотя бы при назначении главы администрации города введите норму про полиграф. И если уж не всех сотрудников, то хотя бы ключевых надо проверять», — уверен депутат.

Ерохин полагает, что закон о прохождении проверки чиновников на полиграфе нужно принять на уровне Госдумы. При этом сам парламентарий выразил готовность пройти проверку на детекторе лжи, поскольку ему «скрывать нечего».

ИА REGNUM напоминает, в августе текущего года пост главы администрации Кирова покинул Дмитрий Осипов по собственному желанию. Позднее Александр Соколов, который на тот момент являлся врио главы региона, объяснил, что Осипов нарушил антикоррупционное законодательство, трудоустроив близкого родственника. Вопрос приема на работу члена семьи не был вынесен на обсуждение комиссии по конфликтам интересов.

В июле 2022 года бывший глава администрации Кирова Илья Шульгин получил условный срок по делу о злоупотреблении полномочиями при поставке некачественных спецсредств фото- и видеофиксации ПДД.