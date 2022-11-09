Вашингтон, 9 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Безосновательные и опасные заявления Вашингтона о якобы «приближающемся Армагеддоне» делаются для того, чтобы настроить против России максимально возможное количество стран мира. Об этом 9 ноября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Запугивание мировой общественности «приближающимся Армагеддоном» безосновательно и опасно. Громкие заявления, звучащие из США, и даже из уст президента Джо Байдена, преследуют единственную цель — настроить как можно больше государств против России», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Антонов отметил, что власти США переворачивают всё с ног на голову, обвиняя Москву в якобы безответственной риторике, при том что фактически Россия никому не угрожает ядерным оружием.

«Наоборот, стремимся предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию. Российские официальные лица и лично президент России неоднократно подтверждали, что мы не собираемся применять ядерное оружие, в том числе тактическое, на [территории б. УССР]», — уточнил российский посол.

Также он подчеркнул, что мир слышал заявления о готовности применять ядерное оружие не от России, а от союзной США Великобритании, в лице бывшей главы британского правительств Лиз Трасс.

«Подобные заявления крайне опасны. Тем более когда разговоры о применении ОМУ (оружия массового уничтожения — прим. ред.) фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают «масла в огонь» … конфликта [на территории б. УССР]. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент», — заключил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диалог по стратегической стабильности с Россией был заморожен Соединёнными Штатами, которые не делают шагов по его восстановлению.