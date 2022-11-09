В Якутии начала работать Арктическая креативная академия
Якутск, 9 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Молодёжь из арктических районов Якутии будут обучать киноискусству, IT, журналистике и деятельности в сфере digital. Ожидается, что студенты открывшейся в республике Арктической креативной академии смогут готовить проекты в этих областях, которые будут конкурентоспособными на федеральном уровне, сообщило 9 ноября ЯСИА.
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Программу, в рамках которой создаётся академия, реализует Целевой фонд будущих поколений. В специализированном учебном заведении будут работать и обучаться жители 14 районов республики, в том числе передавать знания намерены около ста наставников.
Дети уже учатся по программам «Проектная мастерская», «Киноlab», «Медиа», «IT-технологии», «Мультилингвы Арктики». Для занятий приобрели специальное оборудование и необходимая литература. Ольга Вешникова подчеркнула, что креативное и проектное мышление необходимо развивать с юных лет.
Как сообщало ИА REGNUM, в арктическом Анабарском районе Якутии планируют создать кластер для развития экстремального туризма. Ориентировочный объём инвестиций составит около 150 млн рублей.