Якутск, 9 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Молодёжь из арктических районов Якутии будут обучать киноискусству, IT, журналистике и деятельности в сфере digital. Ожидается, что студенты открывшейся в республике Арктической креативной академии смогут готовить проекты в этих областях, которые будут конкурентоспособными на федеральном уровне, сообщило 9 ноября ЯСИА.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

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Программу, в рамках которой создаётся академия, реализует Целевой фонд будущих поколений. В специализированном учебном заведении будут работать и обучаться жители 14 районов республики, в том числе передавать знания намерены около ста наставников.

«Проект рассчитан до 2023 года, но мы считаем, что он станет долгосрочным. Сегодня мы завершили подготовку менторов из числа местных педагогов, работников культуры и дополнительного образования, которым передали компетенции по формированию и развитию проектных и креативных навыков у детей и молодежи. Примечательно, что наш проект вызвал большой интерес у жителей Арктики. Об этом говорит большое количество желающих принять участие в мероприятиях. Курсы повышения квалификации прошли 130 человек», — рассказала руководитель Арктической креативной академии Ольга Вешникова.

Дети уже учатся по программам «Проектная мастерская», «Киноlab», «Медиа», «IT-технологии», «Мультилингвы Арктики». Для занятий приобрели специальное оборудование и необходимая литература. Ольга Вешникова подчеркнула, что креативное и проектное мышление необходимо развивать с юных лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в арктическом Анабарском районе Якутии планируют создать кластер для развития экстремального туризма. Ориентировочный объём инвестиций составит около 150 млн рублей.