Новая Каховка, Херсонская область, 9 ноября 2022, 10:28 — REGNUM Жителей прибрежных населённых пунктов Херсонской области просят покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы. Новое предупреждение 9 ноября распространила администрация Новой Каховки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как уточнили представители администрации, уехать можно ежедневно автобусами МЧС — они отходят в 12:00 от Дворца культуры в Новой Каховке. Можно воспользоваться и личным транспортом.
Как сообщало ИА REGNUM, организованное перемещение жителей правобережных районов Херсонской области было объявлено 18 октября, 31 октября, в связи с угрозой террористической атаки на Каховскую ГЭС, начался вывоз жителей из населённых пунктов в 15-километровой зоне левого берега Днепра.