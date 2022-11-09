Новая Каховка, Херсонская область, 9 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Жителей прибрежных населённых пунктов Херсонской области просят покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы. Новое предупреждение 9 ноября распространила администрация Новой Каховки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Призываем жителей Новой Каховки, Таврийска и всех других населенных пунктов округа проявить гражданскую ответственность и в максимально сжатые сроки покинуть территорию, которая подпадает под плановую эвакуацию. Тем самым вы обезопасите себя и своих родных от опасностей возможных боевых действий и техногенной катастрофы на территории округа», — говорится в сообщении.

Как уточнили представители администрации, уехать можно ежедневно автобусами МЧС — они отходят в 12:00 от Дворца культуры в Новой Каховке. Можно воспользоваться и личным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, организованное перемещение жителей правобережных районов Херсонской области было объявлено 18 октября, 31 октября, в связи с угрозой террористической атаки на Каховскую ГЭС, начался вывоз жителей из населённых пунктов в 15-километровой зоне левого берега Днепра.