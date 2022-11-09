Владивосток, , 10:29 — REGNUM Региональный штаб ОНФ в Приморском крае продолжает исправлять ошибки мобилизации. Об этом сообщили общественники в телеграм-канале. Одним из последних случаев оказался призыв многодетного отца.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Многодетного отца, у которого трое детей 5, 7 и 9 лет, из Спасского района Приморья отправили в зону спецоперации, при этом его супруга получила ходатайство военного комиссариата о возврате мобилизованного. Документ был отправлен почти месяц назад на передовую.

Возвращать мужчину пока не планируют. Документ никак не дойдет до места назначения. Мы обращаем на эту историю внимание властей. Вроде живём не в каменном веке, и есть разные способы донесения информации о том, что многодетного отца пора бы вернуть домой», — рассказали в ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Астраханской области, являющихся многодетными отцами и попавших под частичную мобилизацию, вернут домой. Речь идёт о 27 таких астраханцах.