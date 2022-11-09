Тампа, США, , 09:58 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Никита Кучеров Nhl.com

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили нападающие Уоррен Фёгеле, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

У «Тампы» отличились форварды Брэндон Хагель и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 16 очков. «Тампа» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 15 очками.

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