Нижнеудинск, Иркутская область, , 09:54 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области 9 ноября известило о новом факте телефонного мошенничества, жертвой которого стала 45-летняя жительница Нижнеудинска.

Как установили полицейские, заявительнице позвонили из «службы безопасности банка», сообщив, что на её женщины одобрен кредит. Злоумышленница предложила скачать приложение для видеоконференции, для того чтобы она объяснила как отменить заявку. Следуя всем указаниям лже-сотрудницы, доверчивая женщина выполнила все требования звонившей и в итоге перевела мошенникам около 150 тысяч рублей.

Через некоторое время женщина осознала, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние две недели усольчанин и двое иркутян перевели аферистам в общей сложности более 5,7 млн рублей.

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