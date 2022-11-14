Пекин, 14 ноября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Тайваньский писатель и обозреватель Янь Мо разместил на китайском портале Гуанча статью, посвященную промежуточным выборам в Конгресс США, где разобрал набирающую обороты конфронтацию между демократами и республиканцами. Он отметил, что после того, как президент США Джо Байден заявил, что эти выборы являются выборами «между демократией и диктатурой», фактически можно говорить о «кризисе демократии» в США. Таким образом демократы фактически строят в США полноценную авторитарную диктатуру под лозунгами борьбы с «авторитарным экстремизмом Трампа». И это в ситуации, когда на щит внешней политики демократов взят лозунг «борьбы с авторитаризмом» в мире, где главными диктатурами являются Китай и Россия.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Америка самоутверждается как 100%-ная авторитарная диктатура? Страны так называемой «диктатуры» собираются вместе и дико смеются! Какими бы ни были результаты промежуточных выборов в США, перед лицом спокойного Китая, США мало на что повлияют. Ведь ни одна страна (включая младших братьев) не способна к противостоянию 1×2 (Китай и Россия), даже если она так сильна, как США», — заявил «Сбежавший кролик».

«Если Республиканская партия займет большинство в Палате представителей на промежуточных выборах в Соединенных Штатах, определенно произойдет серьезный сдвиг во внешней политике. Отношения между Китаем и Соединенными Штатами могут стать более напряженными, а отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами могут стать более отчужденными, Соединенные Штаты и Россия могут усилить контакты, а [киевский режим] может немного утихомириться и не будет такой обнаглевшей», — считает Дораэмон.

Некоторые пользователи отметили, что если Республиканская партия выиграет выборы в обе палаты Конгресса и сможет собрать мощный кулак для удара по демократам, то у Китая появится уникальный шанс обеспечить воссоединение с Тайванем. Но кое-кто отметил, что Китаю не следует ориентироваться на то, что происходит с США, а действовать в своем ритме и темпе, Китаю некуда спешить, и Тайвань можно будет взять тогда, когда для этого будет подходящий с точки зрения политики Китая момент.

«У меня есть предчувствие, что Соединенные Штаты скоро поднимут большую волну в Тайваньском проливе. Причина первая: После того, как Байден стал «хромой уткой», только военный кризис может вновь сосредоточить власть в его руках. Причина вторая: Соединенные Штаты сжали свою основную мощь «второй цепи островов» [проходит от северной части Японии к Гуаму и через Микронезию, а заканчивается у берегов Папуа-Новой Гвинеи], что называется «высвободили руки». Причина третья: Соединенные Штаты муссируют слухи об разрядке кризиса [на территории бывшей УССР], чтобы также освободить руки. Причина четвертая: У Соединенных Штатов есть много уловок для встречи с Китаем на G20, точно так же как Байден спешил встретиться с Путиным перед конфликтом [на территории бывшей УССР]. Это называется «не милостью, так кнутом». Причина пятая: «Закон об отношениях с Тайванем» вступил в силу, и это неизбежно», — высказал свое мнение пользователь guan_16 512 894 771 466.

«Технологические войны, торговые войны, прокси-войны… Кажущиеся мирными средства американского империализма были исчерпаны. Нет никакой возможности прямой конфронтации с «русским медведем». В конце концов, это обе ядерные державы. Сирия, Иран, Сербия и другие страны должны быть настороже. Внутренние противоречия американского империализма могут разрядиться войной, чтобы отвлечь от них. Они делают это уже много лет. Конечно, в этой войне есть и другая ситуация: «осел» против «слона», рад видеть, что это происходит», — заявил пользователь Pingdanshizhen1971.

Пользователь «Пожиратель железа» считает, что все действия США касательно Тайваня идут в русле его «вооружения и опустошения», дабы быть уверенными, что все, что можно выжать из Тайваня в интересах США будет выжато до начала процесса воссоединения с КНР.

«Соединенные Штаты полностью погрузились в эпоху популизма и экстремизма. Фундаментальным фактором является то, что они не могут найти способ продолжить свое развитие. Они могут конкурировать, только вместе топя всех вокруг, экспортируя внутренние противоречия и отвлекая внимание, чтобы сохранить свое преимущество на выборах. Их процветание закончится, а упадок будет внезапен. Я боюсь, что большие проблемы в Соединенных Штатах произойдут так же внезапно, как распад Советского Союза. В настоящее время Китай сохраняет свою силу, поддерживает стабильность и развивается. Пока он не увязнет, он может подождать, пока сами Соединенные Штаты не рухнут», — считает пользователь Кантай.

Звучало также мнение о том, что Китай сам по себе структура нестабильная, достаточно вспомнить знаменитый закон цикличности китайской истории, которые длится тысячелетиями. Сначала хаос заполнял жизнь в Китае, а затем империя рушилась, чтобы вновь воскреснуть как птица Феникс. А потому, еще вопрос, кто раньше погрузится в пучину хаоса, США, или Китай. При этом, по мнению некоторых, у США есть способность самосохранения и сохранения собственной стабильности на длительных промежутках времени.

«Какая способность к самосохранению? Не считая геноцида коренного народа, последней гражданской войны в Соединенных Штатах, «великого хаоса в мире», для США прошло менее 160 лет. Можно ли гарантировать что они протянут 200 лет? Внутренняя стабильность и мир объединенных династий Китая сохранялись на протяжении более 200 лет. О чьих «способностях и мудрости» следует говорить? Сколько раз у белых европейцев было более 100 лет мира со времен начала ведения исторических рукописей? Являются ли две мировые войны «миром, погруженным в хаос, убийства и убиения, и гибель людей», как-то говорят об истории Китая? Когда будет следующая мировая война?», — задал вопрос guan_16 383 198 652 169.

Как бы то ни было, и как бы не разнились мнения, в целом все комментаторы согласны, что промежуточные выборы в США являются важной вехой, от которой зависит судьба внешней политики США, а значит, во многом и всего мира, поскольку очень и очень многие процессы в мире завязаны на внешнюю политику США. Если победят демократы, они продолжат наращивать конфронтацию с Россией, используя для этого нацистский киевский режим, победят республиканцы — вероятно, акцент немного сместится на противостояние с Китаем.

Однако, совершенно ясно, что коренной перелом может наступить только после президентских выборов в США 2024 года. Но это не значит, что, если придут республиканцы, отношения между США и Россией наладятся хоть на йоту. Россия не нужна ни республиканцам, ни демократам, а Китай является главным геополитическим конкурентом, добраться к которому можно только через Россию. И это двухпартийных консенсус.