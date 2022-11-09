Улан-Удэ, 9 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Жителей Бурятии предупредили об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятского гидрометцентра.

Снегопад

10 ноября ночью по юго-западу и южному Прибайкалью, днём по Прибайкалью, южным и центральным районам ожидается сильный снегопад. Ветер местами усилится до 15-17 метров в секунду, на дорогах возможны снежные заносы.

«Температура ночью — 2, — 7, местами -10, -15, по северу при ясном небе до -18, -23, днём -4, +1, местами -5, -10», — добавили синоптики.