Яшкульский район, Калмыкия, , 09:53 — REGNUM В Калмыкии завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника колонии №2. Материалы уголовного о превышении должностных полномочий и получении взятки направлены в прокуратуру. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СК России.

Уголовное дело

Следователи полагают, что в конце сентября 2017 года начальник колонии, договорившись с осуждённым, пронёс предназначенный для него мобильный телефон. В обмен на это сотрудник УФСИН России по Республике Калмыкия получил 14 тыс. рублей.

Следователи установили причастность экс-начальника колонии к инкриминируемым преступлениям, собрав достаточно доказательств.