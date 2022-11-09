Пермь, 9 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Перми в течение трёх лет в рамках концессии модернизируют трамвайную сеть. Власти Пермского края, Перми и компания «Мовиста Регионы» заключили договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электрического транспорта, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Константин Долгановский Трамвай. Пермь

Для столицы Прикамья приобретут 44 новых трамвайных вагона: 20 единиц — в 2023 году, ещё 24 — в 2024 году. На линии выйдут современные комфортабельные трамваи, приспособленные для перевозки маломобильных пассажиров.

В городе отремонтирует 35 км трамвайных путей. После завершения работ почти на 30% повысится скорость движения вагонов, и существенно снизится уровень шума.

Кроме того, в рамках концессионного договора планируют провести реконструкцию депо «Балатово» и модернизацию семи тяговых подстанций.

Стоит отметить, Пермский край является участником федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступает Правительство РФ совместно с государственной корпорацией развития ВЭБ. РФ.