Минск, , 20:00 — REGNUM Состав правительства Белоруссии по-прежнему будет определять её президент Александр Лукашенко. При этом раз в год премьер-министр будет отчитываться перед Всебелорусским народным собранием (ВНС). Об этом рассказал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Роман Головченко Официальный сайт правительства России

«Первая задача, которая решалась, простая. Это приведение закона о Совете министров в соответствие с изменениями в Конституцию. Чтобы избежать правовых коллизий, мы просто продублировали основные нормы, которые изменились в конституции применительно к правительству. Кардинально ничего не меняется. Структура правительства остаëтся прежней, за исключением того, что сам аппарат правительства будет иметь статус государственного органа», — сказал Головченко.

По его словам, определять состав правительства по-прежнему будет президент Александр Лукашенко.

Он также рассказал, как на работе Совмина отразиться появление Всебелорусского национального собрания.

«Там четко прописано, в каких сферах взаимодействуют исполнительная власть и ВНС. Например, премьер-министр ежегодно отчитывается перед ВНС о реализации программы социально-экономического развития страны. Соответственно получает заключение на свою работу либо какие-то корректировки, что надо изменить», — сообщил белорусский премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 8 ноября провëл совещание по законопроектам, предусматривающим корректировку законов «О Совете Министров Республики Белоруссия» и «О нормативных правовых актах». Белорусский лидер заявил, что ВНС «надо аккуратно вмонтировать в систему, которая функционирует сегодня».