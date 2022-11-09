Уфа, 9 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Семь центров «IT-куб» открыли в 2022 году в Башкирии. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Роботы

Сообщается, что в текущем году центры «IT-куб» были открыты в городах Ишимбай, Нефтекамск, Белорецк, Октябрьский, Стерлитамак, Салават, Уфа. Каждый центр был укомплектован современным оборудованием на сумму свыше 17 млн рублей.

В 2022 году вновь открываемые центры оснащены оборудованием на общую сумму 122,1 млн рублей, пояснили в пресс-службе.

«Обучение в «IT-кубе» — это прекрасный шанс для детей получить технические навыки, освоить новые компетенции, необходимые для современных и востребованных профессий в ИТ- сфере», — приводит пресс-служба слова министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина.

Отмечается, что в каждом центре могут обучаться свыше 400 детей.

«На бесплатной основе осуществляется обучение по основным направлениям обучения: мобильная разработка; разработка VR/AP-приложений; программирование на Python; программирование на Java; системное администрирование; кибергигиена и работа с большими данными, основы алгоритмики и логики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что всего в Башкирии работают 9 центров «IT-куб».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проект реализуется в федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».