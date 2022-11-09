Москва, 9 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования уголовного дела об истязании детей в Бутурлиновском детском доме-интернате для умственно отсталых детей (Воронежская области). Об этом сообщили вечером 8 ноября в пресс-службе Следственного комитета России.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Кириллу Левиту доложить об установленных в рамках следствия обстоятельствах произошедшего. Ход расследования дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разразился после публикацией одним из воронежских изданий фотографий связанных детей, якобы сделанных в БУ ВО «Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Фото прислал неназванный источник, который также заявил журналистам о наличии в учреждении массы нарушений. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об истязании, однако сообщили, что пока информация о совершении в отношении воспитанников противоправных действий подтверждения не нашла. Проверку начала и прокуратура.