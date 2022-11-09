Бухарест, , 09:51 — REGNUM Землетрясение силой в 2,4 произошло в ночь на 9 ноября в сейсмически опасной зоне Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Землетрясение Zeml.info

По данным румынского Национального института геофизики (НИГ), подземный толчок был зафиксирован в 00:45 по местному времени (01:45 мск) на глубине 114 километров. О жертвах и разрушениях не сообщается.

На месте природного явления работает специальная комиссия НИГ.

Напомним, самое мощное землетрясение в регионе в нынешнем году было зарегистрировано 3 ноября. Тогда магнитуда колебания земной поверхности составила 5,4.