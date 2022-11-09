Филадельфия, США, 9 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Vk.com/ivan_provorov Иван Проворов

В составе «Филадельфии» шайбы забросили нападающие Уэйд Эллисон, Трэвис Конечны, Ноа Кейтс, Лукаш Седлак и Оуэн Типпетт. Российский защитник Иван Проворов отдал одну результативную передачу.

У «Сент-Луиса» отличился нападающий Райан О’Райлли после паса российского форварда Ивана Барбашёва.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 16 очков. «Сент-Луис» идёт на 16-м месте в Западной конференции с шестью очками.

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