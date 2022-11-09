Вашингтон, 9 ноября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. По итогам промежуточных выборов действующая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси войдёт в новый состав Конгресса США. Такой прогноз сделал телеканал NBC News.

(сс) Gage Skidmore Нэнси Пелоси

По данным телеканала, в своём округе в городе Сан-Франциско Пелоси набрала 82% голосов, уверенно обойдя своего оппонента по выборам из Республиканской партии. Её соперник Джон Деннис набрал 17,8% голосов.

Читайте также: Демократка Нэнси Пелоси вновь избрана спикером палаты представителей в США

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года демократка Нэнси Пелоси была избрана спикером палаты представителей Конгресса США 117 созыва. Политик в четвёртый раз занимает пост спикера палаты представителей, она является лидером демократов палаты представителей с 2003 года. До настоящего времени Пелоси остаётся единственной женщиной, которая когда-либо занимала пост спикера в США.

Ранее по теме: Пелоси оптимистична относительно шансов демократов на выборах