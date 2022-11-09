Донецк, , 09:49 — REGNUM Боевики преступного режима Киева обстреляли Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Зайцево со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 09:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту был выпущено десять снарядов калибром 152 мм.

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