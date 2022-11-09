Томск, 9 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Вечером 8 ноября подали отопление в третий и четвёртый подъезды многоквартирного дома в Томске, на крыше которого произошёл пожар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Цитата из видео администрации Томска Пожар в Томске

Сегодня, 9 ноября тепло вернётся в квартиры во втором подъезде. Кроме того, будет подключено электричество по всему дому, кроме первого подъезда.

«Он больше всех пострадал от пролива водой, потому для безопасности жителей требуется выждать несколько дней для подключения», — отметили в мэрии.

Тем временем, сотрудники администрации Советского района Томска вместе с жителями и управляющей компанией начали составление актов для оценки ущерба. Погорельцам обещают помочь с получением всей полагающейся по закону матпомощи.

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