Москва, 9 ноября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки, которые увеличивают до 34% на период с 2023 по 2025 годы налог для экспортеров сжиженного природного газа, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В первоначальной версии законопроекта налоговая ставка устанавливалась в размере 32%.

Согласно рекомендуемым поправкам, для организаций, которые осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа, в налоговых периодах 2023–2025 годов налоговая ставка устанавливается в размере 34%. При этом сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17% зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17% или иной ставке, установленной законом субъекта Российской Федерации для указанной категории налогоплательщиков, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации, указано в материалах.