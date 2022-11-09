Новосибирск, 9 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области после дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, в котором погиб ребёнок, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

СУ СКР по Новосибирской области В Новосибирской области перевернулся автобус с пассажирами

Напомним, в Новосибирской области вечером 8 ноября на 11-м км автодороги Татарск — Козловка водитель пассажирского автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением и съехал в кювет. ПАЗ опрокинулся. На месте от полученных травм скончалась семилетняя девочка.

Читайте также: Ребёнок погиб после опрокидывания автобуса на новосибирской трассе

Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в момент аварии в автобусе находилось не менее 14 пассажиров и водитель. Погибла семилетняя девочка, ещё семь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, 6 из них госпитализированы в больницу.

Читайте также: Врачи уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом на новосибирской трассе