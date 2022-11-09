Челябинск, 9 ноября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Челябинске один из местных адвокатов отдан под суд за торговлю боеприпасами. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, этот гражданин защищал своего доверителя в рамках уголовного дела по факту незаконного оборота оружия. В августе 2021 года последний предложил своему адвокату продать ему патроны, предназначенные для стрельбы из гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом. Всего юрист продал подзащитному 500 патронов.

Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска. По части 2 статьи 222 УК России, за незаконный сбыт боеприпасов адвокату грозит до восьми лет колонии.