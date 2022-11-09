Ярославль, , 10:06 — REGNUM В Ярославле стартовал IX Международный «Коган-фестиваль». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открытие IX Международного «Коган-фестиваля» Правительство Ярославской области

Открытие состоялось 8 ноября на сцене Волковского театра. Дальнейшие концерты будут проводиться ещё на нескольких площадках: в концертном зале имени Леонида Собинова в филармонии (10 ноября) и в КЗЦ «Миллениум» (12 ноября), а также в Центре детского творчества в Гаврилов-Яме (9 ноября). Фестиваль продлится до 12 ноября.

Отметим, в этом году в числе солистов — народный артист России Александр Князев (виолончель, фортепиано, орган, Россия), заслуженный артист России Граф Муржа (скрипка, Россия), интерпретатор скрипичного наследия, лауреат международных конкурсов Александрос Халапсис (скрипка, Греция), лауреат международных конкурсов Виктор Абрамян (скрипка, Россия), молодые исполнители Асемгуль Сыздыкова (скрипка, Казахстан), Кокоро Имагава (скрипка, Япония), Чжуан Цзяжуй (скрипка, Китай), а также младший представитель прославленной музыкальной династии Даниил Коган (скрипка, Россия) и Андрей Терешков (скрипка, Россия).