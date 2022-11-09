Красноярск, , 10:15 — REGNUM Очередная горячая линия по поддержке семей мобилизованных пройдёт в Красноярске 10 ноября с 14:00 до 18:00 по местному времени. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

На вопросы красноярцев ответят сотрудники главного управления образования и молодёжного центра «Доброе дело».

В том числе специалисты разъяснят, как мобилизованные и члены их семей могут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными указом губернатора края «О социально-экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей».

Все поступившие на горячую линию обращения будут фиксироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Красноярского края приняло пакет мер поддержки членов семей участников СВО. Всего было принято девять постановлений.

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