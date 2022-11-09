Барнаул, 9 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 9 ноября известило о возбуждении уголовного дела по коррупционной статье в отношении врача-хирурга.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

По данным следствия, в период с октября 2021 по апрель 2022 года подозреваемый без фактического приема и осмотра нескольких пациентов оформил им листки нетрудоспособности, за что получил незаконное вознаграждение путем перечисления на банковский счет различными частями взятки.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также иных возможных фактов противоправной деятельности должностного лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября во взятке уличили сотрудника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

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