Балашовский район, Саратовская область, 9 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Более 30 тонн гуманитарной помощи на сумму свыше 5 млн рублей доставили мобилизованным саратовцам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Об этом 9 ноября сообщил глава Балашовского района Саратовской области Павел Петраков.

Александр Куликов ИА REGNUM Инструктаж мобилизованных военнослужащих

С его слов, землякам-военнослужащим передали лекарства и средства гигиены, электрические приборы, утепленные сапоги, термобелье, перчатки, хозяйственные и строительные инструменты, продукты питания и многое другое. В состав гуманитарного конвоя также вошли два автомобиля УАЗ и 80 печек-буржуек.

Кроме этого, бойцы получили весточки от родных и близких, посылки с домашней выпечкой, сладости, любимые вещи.

Петраков выразил уверенность, что поддержка с малой родины придаст сил ребятам, согреет их души, поможет вернуться домой живыми и невредимыми.

Ранее ИА REGNUM передавало, предприятия легкой промышленности Саратовской области готовы нарастить производство продукции для мобилизованных.

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