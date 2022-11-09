Тирасполь, , 09:49 — REGNUM Решение Молдавии сократить объёмы поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) до 2,3 млн кубометров в сутки не имеет оснований и сделано без расчётов. Об этом 8 ноября заявил на телеканале «Первый Приднестровский» глава минэкономразвития ПМР Сергей Оболоник.

Приднестровью жить! Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что из поставляемых Газпромом 5,7 млн кубометров газа в сутки, согласно договорённостям, в Приднестровье должно было поступать не менее 3,9 млн. Оболоник считает «неадекватным» решение молдавской стороны изменить пропорции.

«Лишение ресурса, причем в объёме, не поддающемся здравому смыслу. Это, конечно, агрессивные действия по отношению к Приднестровью», — заявил министр.

Напомним, в Приднестровье из-за дефицита газа прекратили работать Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат и другие крупные предприятия. В республике с 21 октября действует чрезвычайное экономическое положение. В ноябре горячую воду в дома стали подавать по графику.

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