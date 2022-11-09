Вашингтон, 9 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Улучшения условий содержания баскетболистки из США Бриттни Грайнер, отбывающей наказание за контрабанду наркотиков в России, распорядился добиваться американский президент Джо Байден. Об этом говорится в опубликованном 8 ноября заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Алексей Колчин ИА REGNUM Баскетболистка Бриттни Грайнер

По мнению Жан-Пьер, любая из проведенных американской баскетболисткой в заключении в России, которое она назвала «неправомерным», минут является слишком долгой.

«В то время как администрация неустанно работает над ее освобождением, президент велел администрации добиваться от ее российских тюремщиков улучшения обращения с ней и условий, с которыми она может столкнуться в исправительной колонии», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бриттни Грайнер была приговорена в России к девяти годам заключения за контрабанду наркотиков.