Москва, 9 ноября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Доходы граждан России, особенно семей с детьми, должны расти темпами выше инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по вопросам поддержки семей с детьми, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«За восемь месяцев 2022 года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%. Но этого мало для рядового гражданина. Более важным является показатель реальных зарплат с учётом инфляции», — пояснил президент.

По его мнению, ситуация объективно сложнее: пока темпы роста зарплат немного отстают от роста цен. «По мере снижения инфляции — а такая тенденция фиксируется на протяжении последних месяцев — картина будет меняться, и меняться должна к лучшему», — выразил надежду Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, единое пособие для поддержки семей с детьми должно быть введено с 1 января 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

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