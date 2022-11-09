Иркутск, 9 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев продлил действие указа о предоставлении единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей участникам специальной военной операции, сообщает 9 ноября телеграм-канал правительства региона.

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Речь идет о документе, согласно которому выплату могут получить граждане, проживающие в Приангарье, направленные через военный комиссариат региона (пункт отбора граждан на военную службу по контракту) для прохождения военной службы в частях Минобороны РФ, в отношении которых в период с 1 июля по 1 декабря 2022 года принято решение о заключении контракта о прохождении военной службы и назначении на воинскую должность войсковой части, выполняющей задачи на территориях ДНР, ЛНР и б. УССР, включенной в перечень, утвержденный военным комиссаром Иркутской области.

Кроме того, в указ № 154-уг внесены изменения, что единовременная выплата участникам специальной военной операции является дополнительной мерой соцподдержки.

Как сообщало ИА, на фоне мобилизации кадровую потребность предприятий Иркутской области могут восполнить студентами. Согласно распоряжению губернатора Игоря Кобзева, работодателям региона окажут содействие в подборе необходимых сотрудников на временно высвободившиеся рабочие места

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