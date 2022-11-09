Белгород, 9 ноября 2022, 09:54 — REGNUM Портативные квадрокоптеры с дополнительной комплектацией передали волонтёры пограничникам в Белгородской области. Об этом вечером 8 ноября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона подчеркнул, что военнослужащие пограничной службы сейчас — главные защитники белгородцев. Именно они первыми «защищают нас, за что им низкий поклон и слова огромной благодарности!» Дополнительное оборудование приобретено волонтёрами.
Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость государственной границы в Белгородской области с б. УССР составляет порядка 540 км.